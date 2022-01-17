Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u. a.: Pferdetransport wird zur Zeitbombe - Autobahnpolizei Wetzlar

Kabel Eins
Folge vom 17.01.2022
Thema u. a.: Pferdetransport wird zur Zeitbombe - Autobahnpolizei Wetzlar

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 17.01.2022: Thema u. a.: Pferdetransport wird zur Zeitbombe - Autobahnpolizei Wetzlar

61 Min.
Ab 12

In Butzbach, südlich von Wetzlar, kontrollieren die Autobahnpolizisten Meike und Max auf einem Rastplatz an der A5 einen Transporter mit Pferdeanhänger. Sie entdecken mehrere Pferde in desolatem Zustand. Und auch der Transporter sieht alles andere als funktionstüchtig aus. Und: Stephan und Jörg von der Polizei Hildesheim führen eine Poser-Kontrolle durch.

