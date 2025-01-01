Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u. a.: Illegaler Pelzhandel - Stefan Klippstein

Kabel Eins
Thema u. a.: Illegaler Pelzhandel - Stefan Klippstein

Thema u. a.: Illegaler Pelzhandel - Stefan KlippsteinJetzt kostenlos streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u. a.: Illegaler Pelzhandel - Stefan Klippstein

60 Min.Ab 12

Tierschützer Stefan Klippstein kontrolliert heute im Berliner Einzelhandel die Deklaration von Pelzwaren: Egal ob Bommeln, Kragen oder Mäntel - der Einzelhandel hat eine Kennzeichnungspflicht. Doch halten sich auch alle dran? Und: Am Frankfurter Flughafen kontrolliert der Zöllner Nico zusammen mit seinen Kollegen Reisende aus der ganzen Welt. Was erwartet sie diesmal?

Alle verfügbaren Folgen