Thema u. a.: Videochat während der Fahrt - Polizei Rotenburg
Die Polizisten Christoph und Jens von der Polizei Rotenburg kontrollieren den Verkehr: Mit einer Kamera, die auf dem Dach des Zivilfahrzeugs montiert ist, filmen sie direkt in die Lkw-Fahrerkabinen. Häufigstes Vergehen: das Smartphone am Steuer. Und: Heute stellt Fahrlehrer Rateb Taklaji seine Fahrschülerin Jennifer in Berlin auf die Probe: Fährt sie bereits gut genug für die praktische Prüfung?