Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Thema u. a.: Hauptzollamt Dortmund: Kontrolle Schwarzarbeit im Restaurant
60 Min.Ab 12
In Dortmund kontrollieren Philipp und Marcus vom Hauptzollamt Schwarzarbeiter. Sie haben einen Hinweis bekommen, dass in einem Restaurant Mitarbeiter ohne Papiere arbeiten. Die beiden konfrontieren den Inhaber mit den Vorwürfen. Der versperrt den Zollbeamten den Weg zur Küche. Und: Heute muss der Bettwanzenjäger Adam gemeinsam mit seinem Bettwanzenspürhund Taylor einer jungen Familie aus Berlin-Treptow helfen, die Tierchen endgültig loszuwerden.