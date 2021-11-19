Thema u. a.: Nicht verkehrssicher - Polizei Braunschweig stoppt FahrradfahrerJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 19.11.2021: Thema u. a.: Nicht verkehrssicher - Polizei Braunschweig stoppt Fahrradfahrer
61 Min.Folge vom 19.11.2021Ab 12
An einer stark befahrenen Kreuzung in der Braunschweiger Innenstadt stoppen Leonie und Martin Radfahrer, die gegen die Straßenverkehrsordnung verstoßen. Zum Ende des Sommers sind Sebastian und Hermann am Strand in Hooksiel unterwegs. Die beiden Ostfriesen sind mit ihrem Metalldetektor auf Schatzsuche. Oft finden sie am Strand Schmuckstücke wie Ringe und Ketten. Aber auch historische Dinge sind dabei: Ein Fund aus dem Zweiten Weltkrieg erstaunt die beiden heute besonders.