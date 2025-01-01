Thema u. a.: Gewürgt am Hauptbahnhof - RTW NürnbergJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Thema u. a.: Gewürgt am Hauptbahnhof - RTW Nürnberg
64 Min.Ab 12
Gökhan Altincik und Tim Christen vom Rettungsdienst sind auf dem Weg zum Hauptbahnhof in Nürnberg. Eine Frau wurde gewürgt und klagt nun über Atemnot. Die Polizei ist ebenfalls unterwegs. Wie geht es dem Opfer? Und ist der mutmaßliche Täter noch vor Ort? Und: Egal ob schimmlige Wände in Bad und Keller oder riesige Schimmelflecken hinter Möbeln - die Experten Michael und Rudi machen kontaminierte Räume wieder bewohnbar. Heute benötigt ein Hauseigentümer dringend ihre Hilfe.