Thema u. a.: Unterwegs trotz Fahrverbot - Polizei Rotenburg
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 09.04.2021: Thema u. a.: Unterwegs trotz Fahrverbot - Polizei Rotenburg
63 Min.Folge vom 09.04.2021Ab 12
An einem Feiertag kontrollieren Sebastian und Andreas von der Polizei Rotenburg auf der A1 das Lkw-Fahrverbot. Die Polizisten halten einen niederländischen Fahrer an: Er hat zwar eine Ausnahmegenehmigung, doch dann fällt auf, dass bei dem Schreiben etwas nicht stimmt. Und: Baumaschinenprüfer Sven Seidel fällt bei seinem heutigen Auftrag ein großer Bagger mit einem gefährlichen Mangel auf - für den Eigentümer der Maschine steht somit die Prüfplakette auf dem Spiel.