Thema u. a.: Besoffene Eltern mit Sohn - Bundespolizei Hbf. MünchenJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 22.07.2021: Thema u. a.: Besoffene Eltern mit Sohn - Bundespolizei Hbf. München
61 Min.Folge vom 22.07.2021Ab 12
"Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum" - neuer Titel, breitere Themenpalette: Neben Ordnungshütern bei ihrer täglichen Arbeit, einem Blick in den Alltag der Polizeiakademie und in die "Panther Challenge", dem Eignungstest der Bundespolizei, begleitet die Reportage-Reihe u.a. die Veranstalter von großen Events wie den "Mud Masters" in Hamburg und der "Highland Games" sowie eine Tierdetektivin.