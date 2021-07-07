Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u. a.: Dreiste Raser - Motorradkontrolle Goslar

Kabel Eins
Folge vom 07.07.2021
Thema u. a.: Dreiste Raser - Motorradkontrolle Goslar

Thema u. a.: Dreiste Raser - Motorradkontrolle GoslarJetzt kostenlos streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 07.07.2021: Thema u. a.: Dreiste Raser - Motorradkontrolle Goslar

60 Min.
Ab 12

Der Oberharz - ein Paradies für Motorradfahrer. Sascha und Leonie von der Polizei Clausthal-Zellerfeld kontrollieren heute, ob sich alle an die Geschwindigkeit halten. Schon nach wenigen Minuten fällt ihnen der erste Motorradfahrer auf. Und: Malte Vincent ist Schildermonteur und muss heute zusammen mit seinem Team auf der B3 bei Hannover zwei Schilder an einer Bahnbrücke wechseln. Dabei ist höchste Konzentration gefordert.

