Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u. a.: Schläge am Bahnsteig - Bundespolizei Hauptbahnhof Frankfurt

Kabel EinsFolge vom 06.08.2021
60 Min.Folge vom 06.08.2021Ab 12

Die Bundespolizisten Marvin und Niklas werden zu einem Einsatz am Frankfurter Hauptbahnhof gerufen. Eine junge Frau wurde auf einer Rolltreppe von einer älteren Dame attackiert. Können die Beamten die Täterin fassen und zur Rede stellen? Und: Auf dem Flohmarkt in Hamburg Rahlstedt sorgt Marktleiter Philipp seit mehr als zehn Jahren für Ordnung.

