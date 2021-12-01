Thema u. a.: Polizei Celle - Jugendliche randalierenJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 01.12.2021: Thema u. a.: Polizei Celle - Jugendliche randalieren
60 Min.Folge vom 01.12.2021Ab 12
Spätschicht für die Polizisten Stefan und Tobias von der Polizeidirektion Celle: Die beiden werden zu einer Ruhestörung gerufen. Anscheinend randalieren mehrere Jugendlich und werfen Glasflaschen auf die Straße. Die Beamten gehen der Sache auf den Grund und wollen aufklären. Und: Nicole Neueder und Mario Renz von der Tierrettung Niederbayern ereilt ein Notruf aus Deggendorf: Die Katze eines Mannes sitzt auf einem Baum in 25 Meter Höhe - und das bereits seit drei Tagen.