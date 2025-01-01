Thema u. a.: Tuningkontrolle OffenbachJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Thema u. a.: Tuningkontrolle Offenbach
61 Min.Ab 12
Die Kommissare Daniel und Klaus sind in einem Zivilwagen im östlichen Rhein-Main-Gebiet unterwegs und halten Ausschau nach aufgemotzten Kraftfahrzeugen. Kommt ihnen ein Auto oder Motorrad verdächtig vor, schreiten sie ein. Und: Das THW Freising unter Gruppenführer Michael wird zu einem Unfall auf der A 92 gerufen. Ein mit Kindern vollbesetzter Reisebus hat die Leitplanke gestreift. Die Polizei stellt fest: Der Busfahrer ist alkoholisiert.