Thema u. a.: Hauptzollamt Dortmund: Festnahme im ImbissJetzt ohne Werbung streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 03.03.2025: Thema u. a.: Hauptzollamt Dortmund: Festnahme im Imbiss
61 Min.Folge vom 03.03.2025Ab 12
Jan und Marcus vom Hauptzollamt Schwarzarbeiter kontrollieren bei ihrem ersten Einsatz einen Imbiss. Hier besteht der Verdacht, dass Mitarbeiter ohne Erlaubnis arbeiten. Unterstützt werden sie dabei von fünf weiteren Zollbeamten, denn immer wieder flüchten Personen vor der Kontrolle. Auch diesmal?