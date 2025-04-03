Thema u. a.: Hält die Brücke? - Einsatz für die BauwerksprüferJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 03.04.2025: Thema u. a.: Hält die Brücke? - Einsatz für die Bauwerksprüfer
61 Min.Folge vom 03.04.2025Ab 12
Die Hochmoselbrücke ist mit 158m die zweithöchste Brücke Deutschlands und wird jeden Tag von über 10.000 Menschen genutzt. Da muss alles 100% sicher sein. Noch gilt für die erst 2019 eröffnete Brücke die Gewährleistung der Baufirma, doch bevor diese nächstes Jahr abläuft, muss noch einmal alles auf Herz und Nieren geprüft werden. Dazu seilt sich ein Team aus Bauingenieuren und Industriekletterern von den Pfeilern der Brücke ab, um sie auf Schäden zu untersuchen.