Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u. a.: Foodtester Alexander Hoyer: Auf den Spuren der Hand Pulled Noodles

Kabel EinsFolge vom 18.06.2025
Thema u. a.: Foodtester Alexander Hoyer: Auf den Spuren der Hand Pulled Noodles

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 18.06.2025: Thema u. a.: Foodtester Alexander Hoyer: Auf den Spuren der Hand Pulled Noodles

60 Min.Folge vom 18.06.2025Ab 12

Foodtester Alexander Hoyer taucht in München in die Welt der handgezogenen Nudeln ein. In drei Restaurants schaut er bei der Zubereitung über die Schulter des Kochs und darf selber mit anpacken. Die Technik erfordert Kraft, Präzision und viel Übung. Am Ende zählt aber vor allem der Geschmack. Können die traditionellen "Hand Pulled Noodles" Alexander Hoyer überzeugen?

