Thema u.a.: Ein Tierarzt, der regelmäßig Kaviar isst? - Tierarzt am FlughafenJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 14.04.2026: Thema u.a.: Ein Tierarzt, der regelmäßig Kaviar isst? - Tierarzt am Flughafen
61 Min.Folge vom 14.04.2026Ab 12
Dr. Henrik Tandler ist Tierarzt und sorgt am Flughafen München dafür, dass Tiere sicher von A nach B reisen. Doch nicht nur das: er prüft auch, ob tierische Lebensmittel für den Verzehr unbedenklich sind. Heute kommt eine Lieferung Kaviar an - darf die Delikatesse weiterreisen?