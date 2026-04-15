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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u.a.: Drogenfund bei Zoll Großkontrolle

Kabel EinsFolge vom 15.04.2026
Thema u.a.: Drogenfund bei Zoll Großkontrolle

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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 15.04.2026: Thema u.a.: Drogenfund bei Zoll Großkontrolle

61 Min.Folge vom 15.04.2026Ab 12

Großkontrolle beim Logistikzentrum eines internationalen Paket-Dienstes in Frankfurt am Main. Tanja und Ilja vom Zoll durchsuchen Sendungen, die aus Spanien kommen. Die Kollegen unterstützen sie mit einem mobilen Röntgengerät. Dabei entdecken sie nicht nur massenhaft Drogen, sondern auch Waffen.

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