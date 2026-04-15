Thema u.a.: Drogenfund bei Zoll GroßkontrolleJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 15.04.2026: Thema u.a.: Drogenfund bei Zoll Großkontrolle
61 Min.Folge vom 15.04.2026Ab 12
Großkontrolle beim Logistikzentrum eines internationalen Paket-Dienstes in Frankfurt am Main. Tanja und Ilja vom Zoll durchsuchen Sendungen, die aus Spanien kommen. Die Kollegen unterstützen sie mit einem mobilen Röntgengerät. Dabei entdecken sie nicht nur massenhaft Drogen, sondern auch Waffen.