Thema u.a.: Raubkatzen, Risiken und RettungseinsätzeJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 07.04.2026: Thema u.a.: Raubkatzen, Risiken und Rettungseinsätze
60 Min.Folge vom 07.04.2026Ab 12
Tierärztin Alexandra Dörnath ist spezialisiert auf Exoten und Wildtiere. Darunter Tiger, Schlangen und Zebras. Sie ist mobil unterwegs und sorgt in verschiedensten zoologischen Einrichtungen, sowie bei privaten Haltern für das Wohl der Tiere. Diesmal untersucht sie zwei Tiger, verabreicht Hirschen eine Kur gegen Lungenwürmer und führt bei Berberaffen den anstehenden Routine-Gesundheitscheck durch.