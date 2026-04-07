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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u.a.: Raubkatzen, Risiken und Rettungseinsätze

Kabel EinsFolge vom 07.04.2026
Thema u.a.: Raubkatzen, Risiken und Rettungseinsätze

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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 07.04.2026: Thema u.a.: Raubkatzen, Risiken und Rettungseinsätze

60 Min.Folge vom 07.04.2026Ab 12

Tierärztin Alexandra Dörnath ist spezialisiert auf Exoten und Wildtiere. Darunter Tiger, Schlangen und Zebras. Sie ist mobil unterwegs und sorgt in verschiedensten zoologischen Einrichtungen, sowie bei privaten Haltern für das Wohl der Tiere. Diesmal untersucht sie zwei Tiger, verabreicht Hirschen eine Kur gegen Lungenwürmer und führt bei Berberaffen den anstehenden Routine-Gesundheitscheck durch.

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