Themen u. a.: Wellensittich reißt sich die Federn aus – Mobile Tierärztin ErfurtJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 01.06.2026: Themen u. a.: Wellensittich reißt sich die Federn aus – Mobile Tierärztin Erfurt
61 Min.Folge vom 01.06.2026Ab 12
Erfurt. Hier ist Tierärztin Melanie Reinhardt mit ihrer mobilen Tierarztpraxis unterwegs. Mit dem umgebauten Rettungswagen macht sie Hausbesuche. Einer ihrer Patienten heute: Wellensittich Benji. Er reißt sich laut seiner Besitzerin seine Federn aus. Ihre Vermutung: Juckreiz. Bei der Untersuchung stellt Melanie Reinhardt jedoch ein anderes Problem fest.