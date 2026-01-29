Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsFolge vom 29.01.2026
61 Min.Folge vom 29.01.2026Ab 12

In Lünen streift die Hündin Rosi seit Tagen in einem Waldstück umher und lässt sich nicht einfangen. Jetzt liegt es an Stefan Bröckling vom Tiernotruf Düsseldorf und an Diana Weichert von der Hundesuchhilfe dabei zu helfen, die Hündin zu fangen. Dafür setzt der erfahrene Tierretter neueste Technik samt Fangnetzt und Kameras mit Bewegungsmeldern ein.

