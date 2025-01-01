Anna und die Liebe
Folge 202: Episode 202
23 Min.Ab 12
Annett und Natascha sind zutiefst verzweifelt über Richards Tod. Sie müssen all ihre Kräfte aufwenden, um nicht zusammenzubrechen. David dagegen scheint es leichter zu fallen, mit dem Verlust umzugehen. Es scheint sogar manchmal so, als würde er sich wünschen, Richard getötet zu haben. Noch weiß er nicht, wie nahe er diesem Wunsch bereits gekommen ist ...
