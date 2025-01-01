Anna und die Liebe
Folge 235: Episode 235
23 Min.Ab 12
Alexander ist spurlos aus seinem Krankenzimmer verschwunden. Abermals ist Mia besorgt, denn eine düstere Vorahnung lässt sie keine Ruhe finden. Mit Schröder macht sie sich auf die Suche nach Alexander. David glaubt noch immer, dass Annett den Brand überlebt haben könnte. Doch als er erfährt, dass in der Ruine eine weibliche Leiche gefunden worden ist, hat er die Gewissheit, dass Annette tot ist.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick