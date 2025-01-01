Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Berlin

Mädchen in Bordell verpfändet

SAT.1Staffel 2Folge 30
46 Min.Ab 12

Die Polizisten werden von einer Mutter gerufen, deren Tochter offenbar in einem Bordell als Pfand für eine unbezahlte Nummer zurückgelassen wurde. - Die Polizei stellt drei maskierte Männer, die einen Späti überfallen. Die Räuber entpuppen sich als Jugendliche, die ein Rapvideo drehen wollen. - Eine verängstige Mutter alarmiert die Polizei, da sie einen Einbrecher in ihrem Haus vermutet. Vor Ort gibt es einige Ungereimtheiten und im Garten finden die Beamten eine nackte Frau.

