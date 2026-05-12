Eine Hellsichtige sieht schwarzJetzt kostenlos streamen
Auf Streife - Die neuen Einsätze
Folge 39: Eine Hellsichtige sieht schwarz
44 Min.Folge vom 12.05.2026Ab 12
Einem Rentner wird in seinem Zuhause eine riesige Summe Bares gestohlen. Steckt seine angebliche hellsichtige spirituelle Lebensberaterin dahinter? - Alarm im Tanzstudio: Einer jungen Diabetikerin wird eine Großpackung Insulinpens gestohlen - doch weshalb? Die Beamten ermitteln Unglaubliches. - Skandal auf der Polizeiwache: Wer ist für die versteckte Kamera in der Toilette verantwortlich?
Weitere Folgen in Staffel 2
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