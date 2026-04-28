Kind beim Spielen verschwundenJetzt kostenlos streamen
Auf Streife - Die neuen Einsätze
Folge 49: Kind beim Spielen verschwunden
44 Min.Folge vom 28.04.2026Ab 12
Als ein fünfjähriger Junge plötzlich verschwindet, beginnt für die Beamten ein Wettlauf gegen die Zeit. - Unbefugtes Betreten, mögliches Bespannen, Ingebrauchnahme des Jedermannsrechts - In der Nachbarschaft Weigert-Kuhn scheint die Stimmung elektrisch aufgeladen. - Ein Shitstorm bedroht die Existenz einer Gastronomin: Wer hat die Pommes Schranke mit Haaren bespickt, gepostet und auf den Tresen ihrer Bude gestellt?
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