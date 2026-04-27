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Auf Streife - Die neuen Einsätze

Kind, Krach und Komplott

SAT.1Staffel 2Folge 57vom 27.04.2026
Kind, Krach und Komplott

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Auf Streife - Die neuen Einsätze

Folge 57: Kind, Krach und Komplott

45 Min.Folge vom 27.04.2026Ab 12

Eine Stalking-Anzeige bringt eine Mutter in Bedrängnis - bis ein geplatzter Notruf und eine gruselige Wolfsmaske alles auf den Kopf stellen. - Vape explodiert im Gesicht: War es ein Unfall oder steckt ein perfider Racheplan dahinter? - Eine Frau hört unter der Dusche einen Schuss in ihrem eigenen Haus. Kurz darauf sind ihr Vater und ihre Tochter spurlos verschwunden. Was ist passiert?

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