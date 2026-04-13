Auf Streife - Die neuen Einsätze
Folge 55: Spurlos
45 Min.Folge vom 13.04.2026Ab 12
Das WG-Zimmer des jungen Krankenpflegers Henry Pfaff ist voller Blut, doch von ihm fehlt jede Spur. Was ist geschehen? - Einer alleinstehenden Frau wird ein Tierpräparat von höchster sentimentaler Bedeutung gestohlen. Wer erpresst die tierliebe Rentnerin? - Ein Sohn entdeckt online ein pikantes Video seiner Mutter. Wer steckt hinter der arglistigen Aktion?
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