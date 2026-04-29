Auf Streife - Die neuen Einsätze
Folge 58: Unter Hochspannung
45 Min.Folge vom 29.04.2026Ab 12
Ein Notruf aus einem Brautmodengeschäft führt die Polizei auf eine Spur, die niemand erwartet hat. Aus einem simplen Einbruch wird ein Fall, der alle Beteiligten an ihre Grenzen bringt. - Familienstreit im XXL-Karton enthüllt tiefste Narben: Wer hat Teenager Amelie per Post an die Polizei verschickt? - Die Beamten fahnden nach einem flüchtigen Raser, der eine Schwangere gefährdet hat. Erste Spuren führen zur Familie des Halters.
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