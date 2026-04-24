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Auf Streife - Die neuen Einsätze

Kampf einer Ärztin

SAT.1Staffel 2Folge 52vom 24.04.2026
Kampf einer Ärztin

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Auf Streife - Die neuen Einsätze

Folge 52: Kampf einer Ärztin

44 Min.Folge vom 24.04.2026Ab 12

Eine Ärztin wird angefeindet und erlebt einen Schock, als sie von einem besorgniserregenden Vorfall ihrer Schwester und ihres Neffen hört. - Auf dem Wacheparkplatz wurde der private Wagen eines Beamten zugeparkt, doch die Halterin kann sich nicht daran erinnern, gefahren zu sein. - Als eine Braut während ihres JGAs verschwindet und der Bräutigam in Spe mit dem Stripper aneinandergerät, nimmt die Feier eine unerwartete Wendung.

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