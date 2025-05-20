Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die Spezialisten

Die Crash Brüder

SAT.1Staffel 1Folge 19vom 20.05.2025
Die Crash Brüder

Die Crash BrüderJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 19: Die Crash Brüder

46 Min.Folge vom 20.05.2025Ab 12

Ein verdächtiger Wagen fährt zwei Streifenpolizisten davon. Als die Beamten das Fahrzeug einholen, hat es bereits einen Unfall verursacht, aber vom Fahrer fehlt jede Spur. Was wissen die beiden unverletzten Jungen am Unfallort? Die Sanitäter von Team DELTA werden gerufen, weil ein Traktor sich unter einer Brücke verkeilt hat. In der Schaufel sind zwei Menschen gefangen. Der Fahrer steht unter Schock. Wie konnte er nur die Brücke übersehen?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

Alle 10 Staffeln und Folgen