Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 8: Segelboot in Flammen
45 Min.Folge vom 22.07.2025Ab 12
Der Grillausflug einer jungen Clique auf einem Segelboot gerät außer Kontrolle. Als die Stimmung sich aufheizt, gerät das Boot in Brand. Alarmstufe Rot für die Rettungsschwimmer der DLRG! - Die Rettungskräfte von Team DELTA treffen auf der Fahrt zur Zentrale auf einen Messerstecher. Der Mann wird überwältigt, doch kommen die Sanitäter noch rechtzeitig, um sein Opfer zu retten?
