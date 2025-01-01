Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 2: Die Hochzeitscrasher
45 Min.Ab 12
Die Autobahnpolizei untersucht einen schweren Unfall mit vier Teilnehmern. Der Unfallhergang wirft Fragen auf: Was hat ein Heiratsantrag damit zu tun? - Ein Badesee, ein Grill und eine Wasserpistole mit Hochprozentigem. Und plötzlich brennt ein Mann am Badestrand: Ein ungewöhnlicher Fall für die Rettungsschwimmer, die eigentlich auf gängige Bademeistertätigkeiten eingestellt waren.
