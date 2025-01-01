Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 7: Unter Europaletten begraben
44 Min.Ab 12
Im Lager eines Logistikunternehmens wird ein Mann durch die Unachtsamkeit seines Kollegen unter mehreren Euro-Paletten eingeklemmt. Wenn das DELTA-Team nicht schnell handelt, muss er um die Funktion seiner Beine bangen. - Die Autobahnpolizei spürt einen betrunkenen Fahrer auf, der seinen Wagen geradewegs in den Straßengraben manövriert hat. Uneinsichtig tritt er immer wieder aufs Gaspedal - bis das überhitzte Auto in Flammen steht!
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick