Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 3: Das Schaf heißt Litti
44 Min.Ab 12
Die Autobahnpolizei im Einsatz: Ein Landwirt hat auf der Autobahn Schafe aus seinem Transporter verloren. Die Tiere irren auf der Fahrbahn umher und eines hat eien schweren Unfall verursacht. - Ein Funkspruch führt einen Suchtrupp auf die Spur eines seit langem vermissten Mannes. Alle Hinweise deuten darauf, dass er in einem verlassenen Erd-Bunker gelandet ist. Doch in welchem Zustand? - Und: Ein Junge hat sich bei Kampf-Spielen mit einem Schwert schwer verletzt.
