Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 18: Besinnungslos auf der Autobahn
Folge vom 19.05.2025Ab 12
Eine Schlägerei mitten auf der Autobahn! Als die Beamten der Autobahnpolizei eintreffen, werden sie auch noch Zeuge eines schweren Unfalls. Verursacher des ganzen Einsatzes ist ein Alkoholiker, der sich nicht mehr unter Kontrolle hat. Verliert er durch den Vorfall sogar seine Familie? - In der Kölner Innenstadt kommt es in den frühen Morgenstunden zu einem Zusammenstoß zwischen einer Straßenbahn und einem PKW. Die Unfallursache gibt den Rettern Rätsel auf.
