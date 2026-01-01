Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 12: Goldfieber im Keller
46 Min.Ab 12
Alchemie für Anfänger: Im Keller eines Mehrfamilienhauses versucht ein älterer Herr, aus alten Elektronikplatinen Gold zu gewinnen. Das Ergebnis seiner Bemühungen ist ein Großeinsatz der Feuerwehr und die vollständige Evakuierung des Hauses. Weil sie mit ihrem Kind, der nicht vorhandenen Ortskenntnis und dem Navigationsgerät überfordert ist, fährt eine Frau verkehrt herum auf die Autobahn auf und wird zur Falschfahrerin: Die Beamten der Autobahnpolizei sind gefragt!
