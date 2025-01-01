Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

In der Klemme

SAT.1Staffel 1Folge 5
In der Klemme

Folge 5: In der Klemme

46 Min.Ab 12

Familientragödie auf dem Rückweg aus dem Urlaub: Nach einem Wildunfall können die Beamten der Autobahnpolizei Vater Markus aus seinem PKW bergen. Doch seine Frau ist im Wrack eingeklemmt und von seiner Tochter fehlt jede Spur. - Eine Frau verfängt sich mit den Haaren in der Antriebswelle eines Paketbands und verliert Teile der Kopfhaut. Wer hat Schuld, dass die Notabschaltung nicht funktionierte?

