Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die Spezialisten

Per Anhalter ins Verderben

SAT.1Staffel 1Folge 20vom 20.05.2025
Per Anhalter ins Verderben

Per Anhalter ins VerderbenJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 20: Per Anhalter ins Verderben

45 Min.Folge vom 20.05.2025Ab 12

Die Autobahnpolizei sucht nach Johanna, die per Anhalter auf Reisen war. Als sie bei einem Lastwagenfahrer gefunden wird, erzählt dieser eine ganz andere Geschichte als Johannas Freund. - Ein Paar will eine Ballonfahrt unternehmen - und stürzt mit dem Fluggerät ausgerechnet über einer Tankstelle ab. Dabei werden ein Auto sowie ein Hund unter dem Ballon begraben. Als die Einsatzkräfte eintreffen, macht der Tankstellenbesitzer ihnen das Leben schwer.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

Alle 10 Staffeln und Folgen