Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die Spezialisten

Sprung ins Kalte Wasser

SAT.1Staffel 1Folge 26vom 07.08.2025
Sprung ins Kalte Wasser

Sprung ins Kalte WasserJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 26: Sprung ins Kalte Wasser

47 Min.Folge vom 07.08.2025Ab 12

Das Ehepaar Stubbe macht sich auf seinem Schlauchboot einen schönen Tag - bis das Boot anfängt zu sinken und die Situation Schritt für Schritt eskaliert. Die Rettungsschwimmer er DLRG müssen ihr ganzes Können zeigen! - Eine Frau fährt mit ihrem Auto in einen Obststand. Dessen Betreiberin wittert eine absichtliche Attacke auf ihr Geschäft, doch die Unfallfahrerin war offenbar nicht Herrin ihrer Sinne.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

Alle 10 Staffeln und Folgen