Rache per See

46 Min.Ab 12

Die Feuerwehr rückt aus, um ein Auto aus einem See zu ziehen. Eine Frau muss daraus gerettet werden. Doch was aussieht wie ein Unfall entpuppt sich als berechneter Racheakt einer gehörnten Ehefrau. - Ein Fallschirmlehrer fliegt bei einem Tandemsprung mit seiner Schülerin in einen Baum. Die Höhenretter der Feuerwehr müssen die beiden mithilfe einer Drehleiter wieder auf den sicheren Boden befördern.

