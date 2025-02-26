Das Eigenbrauer-SyndromJetzt kostenlos streamen
Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 28: Das Eigenbrauer-Syndrom
44 Min.Folge vom 26.02.2025Ab 12
Ein Mann ist mit seinem PKW gegen eine Hauswand geknallt, lallt und redet wirres Zeug. War Alkohol im Spiel? Die Rettungskräfte werden auf ein abgesperrtes Fabrikgelände gerufen, wo eine schwerverletzte Frau von einem aggressiven Hund bewacht wird. Um an die Patientin heranzukommen, bringen sich die Sanitäter selbst in Gefahr. Und: Eine Babysitterin eilt mit einem Kind in die Notaufnahme, das nach dem Händewaschen plötzlich Verätzungen aufweist.
