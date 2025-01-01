Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 45: Samba on Fire
44 Min.Ab 12
Auf einer Samba-Veranstaltung verliert eine Frau eine Feuerfackel aus ihrer Hand und die Tische und Stühle fangen Feuer. Beim Versuch den Brand zu löschen, bricht sie zusammen. Als die Spezialisten sich um die Verletzte kümmern, bekommt die Frau einen Herzinfarkt. Verätzungsgefahr: Ein fünfjähriger Junge wird von seinen Eltern mit stark geschwollener Nase ins Krankenhaus gebracht. Ein unbekannter Fremdkörper steckt in seiner Nase und droht sie zu verätzen.
