Spiegel, Blinker, Horrorcrash

SAT.1Staffel 4Folge 102
Folge 102: Spiegel, Blinker, Horrorcrash

44 Min.Ab 12

Ein Fahrschulauto ist gegen ein Auto geprallt - mit fatalen Folgen: Eine junge Frau klemmt nun schwerverletzt zwischen den beiden Fahrzeugen. Bei der Unfallrekonstruktion werden die Spezialisten das Gefühl nicht los, dass der Fahrlehrer ihnen etwas verschweigt. Schützt er sich selbst oder seine Fahrschülerin? Außerdem: Rentnerin Hannelore macht sich große Sorgen, denn der kleine Pascal leidet unter starkem Brechdurchfall und ist bereits stark dehydriert.

