Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 107: Der fliegende Friseur
44 Min.Folge vom 15.09.2025Ab 12
Ein Fallschirmspringer ist unkontrolliert auf einem alten Fabrikgelände notgelandet und hängt bewusstlos in luftiger Höhe an einem schwer zugänglichen Industrietank. Seine Verletzungen deuten auf einen vorherigen Kampf hin. Was ist ihm zugestoßen? - Eine ältere Frau fährt mit ihrem Kleinwagen mitten in das Krankenhausfoyer, als sie ihren schwerverletzten Sohn in die Notaufnahme bringen will. Im Bauch des Mannes steckt ein Schraubenzieher.
