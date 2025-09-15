Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

Der fliegende Friseur

SAT.1Staffel 4Folge 107vom 15.09.2025
Der fliegende Friseur

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 107: Der fliegende Friseur

44 Min.Folge vom 15.09.2025Ab 12

Ein Fallschirmspringer ist unkontrolliert auf einem alten Fabrikgelände notgelandet und hängt bewusstlos in luftiger Höhe an einem schwer zugänglichen Industrietank. Seine Verletzungen deuten auf einen vorherigen Kampf hin. Was ist ihm zugestoßen? - Eine ältere Frau fährt mit ihrem Kleinwagen mitten in das Krankenhausfoyer, als sie ihren schwerverletzten Sohn in die Notaufnahme bringen will. Im Bauch des Mannes steckt ein Schraubenzieher.

