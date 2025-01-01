Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 121: Siehst mich nicht
44 Min.Ab 12
Der Suchtrupp folgt dem Notruf eines verzweifelten Opas, der seine Enkel nach einem Versteckspiel nicht mehr finden kann. Die Spezis starten einen Wettlauf gegen eine schleichende Gefahr, denn: die kleine Enkelin hat allergisches Asthma und ist inmitten einer riesigen Grünanlage verschwunden. - In der Notaufnahme behandelt der Arzt eine Frau mit leichten Verbrühungen, die sie sich beim Kochen zugezogen hat. Doch was sie als Schusseligkeit abtut, hat einen ganz anderen Grund.
