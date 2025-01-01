Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die Spezialisten

Siehst mich nicht

SAT.1Staffel 4Folge 121
Siehst mich nicht

Siehst mich nichtJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 121: Siehst mich nicht

44 Min.Ab 12

Der Suchtrupp folgt dem Notruf eines verzweifelten Opas, der seine Enkel nach einem Versteckspiel nicht mehr finden kann. Die Spezis starten einen Wettlauf gegen eine schleichende Gefahr, denn: die kleine Enkelin hat allergisches Asthma und ist inmitten einer riesigen Grünanlage verschwunden. - In der Notaufnahme behandelt der Arzt eine Frau mit leichten Verbrühungen, die sie sich beim Kochen zugezogen hat. Doch was sie als Schusseligkeit abtut, hat einen ganz anderen Grund.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

Alle 10 Staffeln und Folgen