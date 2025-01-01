Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die Spezialisten

Überrollt

SAT.1Staffel 4Folge 133
Überrollt

ÜberrolltJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 133: Überrollt

44 Min.Ab 12

Eine Frau wurde von einem LKW überrollt - doch ist dies wirklich der Grund für ihre Verletzungen? - Wegen einer einfachen Erkältung kommt ein Mann in die Notaufnahme. Doch plötzlich kämpfen die Mediziner um sein Leben. - Und: Eine junge Frau braucht Hilfe in einer vertrackten Situation, bei der die Gesundheit ihres Freundes auf dem Spiel steht.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

Alle 10 Staffeln und Folgen