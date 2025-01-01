Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 136: Verkehr im Verkehr
44 Min.Ab 12
Heftiger Unfall auf der Autobahn: Während der Behandlung der Verletzten machen die Spezialisten eine pikante Entdeckung. - Ein Mann wird mit einer gequetschten Hand und Kopfplatzwunde in die Notaufnahme gebracht. Doch die vermeintliche Routinebehandlung wandelt sich in einen erschreckenden Notfall, als der Mann aus unerfindlichen Gründen zusammenbricht. Der Grund für den Kollaps löst Alarmstufe Rot in der Notaufnahme aus, der Mann schwebt in akuter Lebensgefahr.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick