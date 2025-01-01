Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 144: Abgefackelt
44 Min.Ab 12
Großeinsatz für die Feuerwehr: Eine ehemalige Fabrik steht lichterloh in Flammen und mehrere Menschen befinden sich noch in der Feuersbrunst! Werden die Spezialisten alle Opfer rechtzeitig finden und den Brand löschen können, bevor alles in die Luft fliegt? Außerdem: Eine Schwangere wird mit starken Schmerzen in die Notaufnahme gebracht. Während der Untersuchung finden die Spezialisten Unglaubliches heraus.
