Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die Spezialisten

Abgefackelt

SAT.1Staffel 4Folge 144
Abgefackelt

AbgefackeltJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 144: Abgefackelt

44 Min.Ab 12

Großeinsatz für die Feuerwehr: Eine ehemalige Fabrik steht lichterloh in Flammen und mehrere Menschen befinden sich noch in der Feuersbrunst! Werden die Spezialisten alle Opfer rechtzeitig finden und den Brand löschen können, bevor alles in die Luft fliegt? Außerdem: Eine Schwangere wird mit starken Schmerzen in die Notaufnahme gebracht. Während der Untersuchung finden die Spezialisten Unglaubliches heraus.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

Alle 10 Staffeln und Folgen