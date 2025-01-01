Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die Spezialisten

Heute lassen wir's knallen

SAT.1Staffel 4Folge 161
Heute lassen wir's knallen

Heute lassen wir's knallenJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 161: Heute lassen wir's knallen

44 Min.Ab 12

Explosion auf einer Gartenparty: Eine Person hängt in einem Baum fest und es gibt zahlreiche Verletzte. Dann wird plötzlich noch ein kleines Mädchen vermisst. Wurde sie ebenfalls Opfer der noch ungeklärten Explosion? - Eine Frau hat mehrere Schlaftabletten genommen. Steckt Liebeskummer dahinter? Doch was haben die Kratzer am Arm der Patientin zu bedeuten? - Und: In einem Jugendcamp werden zwei Kinder vermisst. Eine Entführung kann nicht ausgeschlossen werden.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

Alle 10 Staffeln und Folgen