Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 167: Kulinarisches Chaos
44 Min.Ab 12
Auf einem Food-Markt kracht ein Mann mit seinem Auto in einige Besucher. Dann verschwindet er einfach, nachdem er den Notruf abgesetzt hat. Als seine Frau auftaucht ist das Entsetzen groß, denn sie berichtet, dass auch ihre Tochter verschwunden ist, die bei ihrem Mann war. - Ein halluzinierender Mann ist in den Rhein gesprungen, da er glaubt zu verbrennen. Ein Drogenmissbrauch kann schnell ausgeschlossen werden, aber warum verhält sich der Mann dann derart seltsam?
